С сентября в Литве перейдут к штатной оплате учителей

Согласно новому порядку, изменится и почасовая оплата за весь год - ставка учителя будет составлять 1512 часов в год.

Рабочее время будет разделено на три части: уроки, подготовку к ним и общественная работа.

Министерство образования и науки отмечает, что штатная оплата труда позволит регулировать трудовую нагрузку педагогов и оплачивать весь труд во благо школьного сообщества.

Предусматривается, что общественная работа может составлять в ставке до половины количества часов в год, а первые два года работы - до 40% всех часов.

Устанавливается, что в неделю у учителей будет 36 рабочих часов, из них не более 24 контактных часов (уроков) в неделю на преподавание обязательных предметов.

Штатная оплата будет вводиться в два этапа: с сентября 2018 и с сентября 2019 годов постепенно будет увеличиваться количество часов, предназначенных не для непосредственного ведения уроков.

Согласно новому порядку будет сформировано 28 тыс. штатных мест для учителей, а средняя заработная плата учителя повысится на 20% до 1 тыс. евро.

С 1 сентября 2018 года на оплату дополнительного труда из госбюджета выделят 17,4 млн. евро. В целом введение новой модели обойдется бюджету в дополнительные 95 млн евро.

Часть педагогов в мае участвовали в забастовке против намерений ввести штатную оплату из опасений по поводу того, что реформа может ухудшить их положение.