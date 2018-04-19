Кроме того, впервые ясно регламентируют питание для детей до года в детских садах-яслях.
По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, эти новшества появились с учетом новых научных данных о питании и опыта прогрессивных стран, установок ВОЗ и политики здравоохранения. Кроме того, учли пожелания рабочей группы родителей, членов мэрий, работников общепита и др.
"Очевидно, что порядок надо было менять. В соответствии с новшествами учреждения должны будут больше заботиться о питании детей, мы надеемся, что уже в ближайшее время дети будут получать более качественную и полезную еду. К сожалению, но в разных школах и детских садах ситуация разная. Есть немало учреждений, где питание отличное, но есть и такие, которые предлагают не самую лучшую еду. Эти новшества - один из шагов на пути улучшения питания детей", - сказал Верига.
В соответствии с новым порядком, дети в детских садах больше не будут получать жареную, тяжелую еду. Кроме того, в детских садах нельзя будет пользоваться одноразовой посудой.
"Чтобы сбалансировать питание детей, нужно улучшать качество продуктов, не должно быть неблагоприятной для здоровья еды, продукты должны быть полезными.Сейчас в учреждениях проводят проверки, которые показывают неприятную правду - кое-где мало думают о питании детей, не учитывают влияние нездоровой пищи на здоровье. Мы надеемся, что новый порядок изменит ситуацию", - сказал представитель Минздрава Алмантас Кранаускас.
Будут установлены допустимые нормы сахара и соли, необходимое количество клетчатки в продуктах питания.
В список запрещенных продуктов войдут молочные продукты с глазурью, шоколадом или кремом, мороженое, копченое мясо, жареное в панировочных сухарях мясо и рыба, подливки со шкварками, селедка, салака, стевиол гликозиды и сульфиты. По новым правилам гарнир в виде овощей должен составлять не менее 1/3 блюда. Кроме того, каждый день детям должны давать одно вегетарианское блюдо, а различные закуски в школьных столовых будут продавать, если это одобряют родители.
Кроме того, предлагают в школах дать детям выбирать из нескольких блюд, т.е. организовать питание по типу "шведского стола".
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