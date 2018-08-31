Водители, превысившие среднюю скорость, на участках, где стоят эти системы контроля скорости, будут получать штрафы. Протокол будут присылать в обычном порядке.
Принцип действия радаров, фиксирующих среднюю скорость движения, прост: один детектор фиксирует скорость и время в начале отрезка, а другой – те же данные в конце отрезка. Система подсчитывает среднюю скорость движения авто на этом участке. Если она превышена, то нарушителя ждет штраф.
Перед каждым таким отрезком пути будут установлены предупреждения, информирующие о таких радарах и о том, какой участок пути они охватывают.
DELFI представляет интерактивную карту, на которой отмечены участки с радарами, фиксирующими среднюю скорость движения.
Кроме того, эти комплексы в будущем будут фиксировать, застрахован ли автомобиль, действует ли у него техосмотр, не объявлен ли он в розыск. Также система сможет проверят, заплатил ли водитель налог на дороги.
Литовская дирекция автомобильных дорог отмечает, что цель таких комплексов - не наказание, а обеспечение безопасности, поскольку превышение скорости - одна из основных причин ДТП. По предварительным данным, около 70% всех ДТП в Литве происходят по причине превышения скорости.
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