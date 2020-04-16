С сегодняшнего дня закрыт ставший очагом инфекции Неменчине

Приехать в Неменчине смогут только те, кто там работает и живет, в остальных случаях нужно получить специальное разрешение Национального центра общественного здравоохранения.

Выехать из городка могут только те, кому это надо по работе и те, кто едет к врачу. В самом городе движение автомобилей разрешено.

"Больших проблем с тем что кто-то не смог въехать или выехать - нет. У людей возникают вопросы, но мы их решаем, стараемся помочь в их решении" – сказала директор администрации мэрии Вильнюсского района Люцика Котловска.

По ее словам, у жителей соседних деревень возник вопрос, как же им сейчас добраться до магазинов и аптек.

"Мы договорились с поставщиками продуктов, возможно, в эти деревни заедут автолавки. Если кому-то понадобятся лекарства, можно связаться с работниками староства, и они помогут в этом деле", – сказала Котловска.

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что на части дорог установят посты, другая часть дорог будет заблокирована. Всего установят три контрольных поста.

Кроме того, полиция будет контролировать соблюдение карантина в городке физически и с использованием технических средств.

Жителей просят иметь при себе все необходимые для выезда из городка и въезда в него документы или их фотографии.

Полиция будет контролировать и тех, кому назначен режим самоизоляции.

Если возникнет срочная необходимость покинуть населенный пункт, например, на похороны, к врачу (при наличии документа о назначенном визите) и др., НЦОЗ будет выдавать специальные разрешения на выезд и въезд.

Такое разрешение можно получить двумя способами: заполнив заявку на сайте НЦОЗ https://nvsc.lrv.lt/leidimainemencine или с 7:00 ч. 17 апреля по телефону 370 62077547 (работает круглосуточно).

Такие меры были предприняты после того, как в Неменчине установили 21 случай коронавируса на швейном предприятии Vilnika.

Особенно беспокоит тот факт, что среди заболевших и близкий работника предприятия, работающий в доме престарелых и реабилитационном центре Senevita, в котором сейчас находятся 200 человек. В учреждении начаты проверки персонала и 200 пациентов – всего более 350 человек.

В Неменчине проживает около 5000 человек. Городок находится в 20 км от столицы.