С сегодняшнего дня вступает в силу важный запрет, касающийся водителей

С 1 апреля водители в Литве могут ездить на летней резине.

Сезон летней резины длится с 1 апреля до 10 ноября. Согласно правилам дорожного движения, в этот период можно использовать и летнюю резину, но не запрещается ездить и на другой за исключением шипованной.

Водители мотоциклов, мопедов, квадроциклов и водители, использующие прицепы, могут использовать летнюю резину с начала марта, если на дорогах нет гололеда.