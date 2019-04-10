С сегодняшнего дня вступает в силу важный запрет, касающийся водителей

С 1 апреля водители в Литве могут ездить на летней резине.
Сезон летней резины длится с 1 апреля до 10 ноября. Согласно правилам дорожного движения, в этот период можно использовать и летнюю резину, но не запрещается ездить и на другой за исключением шипованной.
Водители мотоциклов, мопедов, квадроциклов и водители, использующие прицепы, могут использовать летнюю резину с начала марта, если на дорогах нет гололеда.
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