С сегодняшнего дня вступает в силу важный запрет, касающийся водителей

С 10 апреля в Литве вступает в силу запрет на использование шипованной резины.
Spūtys sostinėje
© DELFI / Domantas Pipas

С 1 апреля водители в Литве могут ездить на летней резине.

Сезон летней резины длится с 1 апреля до 10 ноября. Согласно правилам дорожного движения, в этот период можно использовать и летнюю резину, но не запрещается ездить и на другой за исключением шипованной.

Водители мотоциклов, мопедов, квадроциклов и водители, использующие прицепы, могут использовать летнюю резину с начала марта, если на дорогах нет гололеда.

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