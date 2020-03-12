С сегодняшнего дня в литовских аптеках появились дезинфекторы

Член правления этой компании Вайдотас Девейкис сказал: "На сегодняшний день потребности в дезинфекторе полностью удовлетворены. Первую партию уже произвели и передали аптекам, производство продолжается. Производство ведется интенсивно".

Этот дезинфектор распространяют в удобной 100 мл таре, поэтому его можно носить с собой. Большая часть аптек получит дезинфектор 12 марта.

Valentis произвела эту продукцию в кратчайшие сроки после того как Национальный центр общественного здравоохранения и Минздрав выдали соответствующее разрешение.