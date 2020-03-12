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Хорошая новость для тех, кто обеспокоен угрозой коронавируса – склады крупных аптечных сетей пополнились дезинфектором для рук EtanCare, который компания Valentis произвела в соответствии с утвержденной ВОЗ формулой Nr. 1. Этот дезинфектор при правильном использовании эффективен против вируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
С сегодняшнего дня в литовских аптеках появились дезинфекторы
© AFP / Scanpix

Член правления этой компании Вайдотас Девейкис сказал: "На сегодняшний день потребности в дезинфекторе полностью удовлетворены. Первую партию уже произвели и передали аптекам, производство продолжается. Производство ведется интенсивно".

Этот дезинфектор распространяют в удобной 100 мл таре, поэтому его можно носить с собой. Большая часть аптек получит дезинфектор 12 марта.

Valentis произвела эту продукцию в кратчайшие сроки после того как Национальный центр общественного здравоохранения и Минздрав выдали соответствующее разрешение.

ru.DELFI.lt
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