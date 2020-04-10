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10 апреля в Литве вступило в силу требование правительства, связанное с ношением масок или других средств защиты для лица в общественных местах.
Iliustracinė nuotr.
Iliustracinė nuotr.
© DELFI / Andrius Ufartas

Отныне в общественных местах "нужно носить средства защиты, закрывающие рот и нос (маски, респираторы и др.)".

Танее это было лишь рекомендацией.

За нарушение нового порядка грозит штраф как за нарушение правил карантина - от 500 до 1000 евро, для юридических лиц - от 1500 до 6000 евро.

И премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, и генкомиссар Ренатас Пожела заверили, что полиция не будет спешить с назначением штрафа, каждую ситуацию будет рассматривать в отдельности.

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Кроме того, 10 марта в 20 ч. вступает в силу еще одно ограничение – будет закрыт въезд в города для тех, кто не является их жителем или не располагает в них недвижимостью. Это ограничение ввели на три дня, чтобы пресечь передвижение жителей на Пасху.

Правила карантина были изменены в среды. В новых правилах сказано, что будут действовать ограничения - ездить можно на похороны, к больным, для оказания медицинской помощи и на работу.

Это ограничение будет действовать три дня – с 20 ч. в пятницу до 20 ч. в понедельник.

В обеспечении нового порядка примут участие 3000 полицейских.

ru.DELFI.lt
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