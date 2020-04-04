В субботу и в воскресенье в порядке исключения в Вильнюсский аэропорт еще прилетят два самолета из Минска с гражданами Литвы, которые возвращаются из-за границы через столицу Беларуси. Они приобрели билеты еще до того, как правительство приняло новый порядок.
На паромах еще смогут вернуться те граждане Литвы, которые купили билеты до 1 апреля.
Отныне авиарейсы в Литву будут организовываться только в порядке исключения и с разрешения министра иностранных дел, транспорта и глав других ведомств.
Такие ограничения будут действовать на протяжении всего карантина в Литве (как минимум до 13 апреля).
TOP новостей
Литовский профессор: по мере роста числа больных COVID-19 становится яснее механизм заражения вирусом (15)
Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...
В Клайпеде коронавирус унес жизнь еще одного человека комментарий Минздрава (25)
4 апреля журналистка Агне Букартайте сообщила, что от...
За сутки в Литве установили 75 новых случаев коронавируса всего 771 (88)
В Литве до субботнего утра подтвердили 771 случай...
Представитель Еврокомиссии в Литве: Россия и Китай систематически распространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19 (84)
Представитель Еврокомиссии (ЕК) в Литве в пятницу...
С сегодняшнего дня Литва закрыла авиационное и паромное пассажирское сообщение (30)
В ночь с пятницы на субботу вступил в силу запрет...