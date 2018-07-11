Заместитель начальника Государственной службы контроля за лекарствами Литвы Жидрунас Мартиненас объяснил BNS, что вероятный риск обнаруженных в лекарствах примесей выясняет Европейское агентство лекарственных средств.
По его словам, на рынке остаются другие лекарства с этим действующим веществом, так что пока есть, чем заменить отзываемые с рынка препараты.
"Новые лекарства должен назначить врач", - сказал BNS замначальника Государственной службы контроля за лекарствами.
По словам Ж. Мартиненаса, пока примеси считаются "вероятным канцерогеном", однако вероятность того, что отзываемые лекарства вернутся на рынок, невелика.
Как сообщает служба, есть мнение, что появление примесей связано с изменениями в способе производства действующего вещества.
Лекарства, содержащие валсартан, назначаются пациентам с высоким давлением с целью снижения риска осложнений, таких, как инфаркт миокарда и инсульт. Они также назначаются пациентам с сердечной недостаточностью или после недавно перенесенного инфаркта миокарда.
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