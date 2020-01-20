С ростом миграции увеличивается и число отказов во въезде в Литву

На прошлой неделе СОГГЛ сообщила, что в 2019 году по различным причинам не впустила в страну 6087 иностранцев, это на 17,1% больше, чем в позапрошлом году (5198). В 2017 году пограничники отказали во въезде в Литву 5182 иностранцам.
"Общее количество лиц, не впущенных в страну, в основном росло потому, что увеличивалось количество не впущенных украинских и белорусских граждан", – сообщил BNS в СОГГЛ.
По данным пограничников, в прошлом году в Литву прибыло на 27% больше украинцев, и на 10% больше белорусов, чем годом ранее.
"Выросший поток украинских граждан можно объяснить тем, что литовские работодатели все больше приглашают работников из Украины", – утверждает служба.
По данным СОГГЛ наибольшее количество лиц не выпущено по причине отсутствия визы или вида на жительство, а также потому, что у них не было соответствующих документов, подтверждающих цель и условия пребывания в Евросоюзе.
Другая частая причина отказа во въезде – лица прибывают на транспортных средствах, у без страховок или других требующихся в Литве транспортных документов.
В прошлом году также был отмечен годовой рост на 51% задерживаемых краденых автомобилей. Пограничники связывают это отчасти с увеличением числа выявленных фальшивых свидетельств о регистрации. Кроме того, участились случаи выявления кражи в рамках Шенгенской информационной системы и базы данных Интерпола.
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