По словам президента SBA Арунаса Мартинкявичюса, больницам будет передано 15 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые обеспечат респираторную функцию для тяжелых пациентов. Еще 9 систем терапии с высоким содержанием кислорода будут обеспечивать пациентов кислородом и могут помочь им избежать интубации легких, 9 мониторов жизненно важных функций будут постоянно контролировать состояние пациентов, 16 концентраторов кислорода будут подавать кислород в палаты, 15 коек для реанимации позволят принять больше тяжелых пациентов, портативный рентген позволит быстро диагностировать и контролировать состояние легких тяжелых пациентов, чтобы своевременно принимать жизненно важные решения о лечении. 75 инфузионных насосов будут автоматически дозировать и подавать лекарства пациентам, затронутым вирусом, а 5 систем дезинфекции ликвидируют инфекцию в помещениях больницы. Общая стоимость всего этого оборудования составляет 479 тысяч евро.

По словам А. Мартинкявичюса, цель заключалась в том, чтобы помочь не только крупным, но и более мелким больницам, в которых также отсутствует необходимое оборудование для борьбы с COVID-19. Поддержка SBA достигнет клиник Сантарос, больницы Литовского университета медицинских наук в Каунасе, Клайпедского университета, Шяуляйской республиканской и Паневежской республиканских больниц. Также - больниц в Расейняй, Шилуте, Укмерге, Утене и Висагинасе.

SBA также дарило недостающее оборудование больницам во время весеннего карантина. Тогда были закуплены вентиляционные устройства и дезинфекционные машины и переданы в медицинские учреждения Литвы. Включая современное оборудование, общая стоимость поддержки, предоставленной SBA и его сотрудниками во время пандемии в этом году, составляет почти 650 000 евро.