С работы в Литве чаще увольняют работников старшего возраста, больше людей получают минимум

"Показатель уровня безработицы колеблется в пределах 11,4-11,6%. Мы видим, что сейчас стало меньше увольнений, больше людей принимают на работу. Мы наблюдаем тенденцию увольнения большего числа пожилых людей, кроме того, людей старшего возраста реже принимают на работу", – сказала Радишаускене.

По ее словам, последние данные показывают, что средний показатель зарплат сократился - на рынке труда стало больше людей, получающих минимум.

"Часть работодателей платит работникам минимум, это видно по данным "Содры", (...) поскольку многим снова стали платить минимум", – сказала вице-министр. Она акцентировала, что часть работников все еще находится в простое, на больничном, поэтому рынок труда пока нестабилен.

Согласно данным Службы занятости, 18 мая в Литве было 199 500 безработных – это 11,6% от общего числа трудоспособного населения. С начала карантина количество безработных увеличилось на 39 000 (24,1%).