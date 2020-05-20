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В последнее время в Литве стали чаще увольнять работников старшего возраста, сказала вице-министр социальной защиты и труда Эгле Радишаускене. По ее словам, стало больше людей получающих минимум.
С работы в Литве чаще увольняют работников старшего возраста, больше людей получают минимум
© DELFI / Andrius Ufartas

"Показатель уровня безработицы колеблется в пределах 11,4-11,6%. Мы видим, что сейчас стало меньше увольнений, больше людей принимают на работу. Мы наблюдаем тенденцию увольнения большего числа пожилых людей, кроме того, людей старшего возраста реже принимают на работу", – сказала Радишаускене.

По ее словам, последние данные показывают, что средний показатель зарплат сократился - на рынке труда стало больше людей, получающих минимум.

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"Часть работодателей платит работникам минимум, это видно по данным "Содры", (...) поскольку многим снова стали платить минимум", – сказала вице-министр. Она акцентировала, что часть работников все еще находится в простое, на больничном, поэтому рынок труда пока нестабилен.

Согласно данным Службы занятости, 18 мая в Литве было 199 500 безработных – это 11,6% от общего числа трудоспособного населения. С начала карантина количество безработных увеличилось на 39 000 (24,1%).

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