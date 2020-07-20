Представитель министерства отмечает, что одной из причин ухода на пенсию, но не единственной, может быть угроза коронавируса. Еще одна причина ухода учителей - сокращение рабочих часов в регионах.

По данным министерства, в 2018 г. с работы ушли и выходные пособия получили 900 учителей. 1 июля, по данным Службы занятости, работу искали 1800 учителей, были 133 вакансии.

Больше всего в числе безработных было учителей начальной школы - 306, а свободных рабочих мест – 22. Без работы остается немало учителей физкультуры (209) – на две вакансии, английского языка (208) – на 14 рабочих мест, музыки (198) – на 12 вакансий, литовского языка (127) – на 17 мест.

Председатель Литовского профсоюза науки и образования Эгидиюс Милешинас сказал, что часть учителей уходит из-за COVID-19, tačiно в целом количество уходящих с работы учителей не выросло.

"Я думаю, ситуация с COVID-19 как-то повлияла, поскольку в карантин поступало немало звонков, люди спрашивали как воспользоваться фондом выходных пособий, но похожее количество учителей ушло и в 2018 году, только тогда денег на пособия выделили меньше, поскольку два года назад зарплаты были меньше", – сказал Милешинас.

Министерство выплачивает пособия учителям пенсионного возраста, которые уходят на пенсию.