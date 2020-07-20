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Приближается новый учебный год. С работы хотят уйти 1100 педагогов, поэтому Министерство науки, образования и спорта Литвы подготовило 5,3 млн. евро на выплату выходных пособий.
Autorės nuotr.
Autorės nuotr.

Представитель министерства отмечает, что одной из причин ухода на пенсию, но не единственной, может быть угроза коронавируса. Еще одна причина ухода учителей - сокращение рабочих часов в регионах.

По данным министерства, в 2018 г. с работы ушли и выходные пособия получили 900 учителей. 1 июля, по данным Службы занятости, работу искали 1800 учителей, были 133 вакансии.

Больше всего в числе безработных было учителей начальной школы - 306, а свободных рабочих мест – 22. Без работы остается немало учителей физкультуры (209) – на две вакансии, английского языка (208) – на 14 рабочих мест, музыки (198) – на 12 вакансий, литовского языка (127) – на 17 мест.

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Председатель Литовского профсоюза науки и образования Эгидиюс Милешинас сказал, что часть учителей уходит из-за COVID-19, tačiно в целом количество уходящих с работы учителей не выросло.

"Я думаю, ситуация с COVID-19 как-то повлияла, поскольку в карантин поступало немало звонков, люди спрашивали как воспользоваться фондом выходных пособий, но похожее количество учителей ушло и в 2018 году, только тогда денег на пособия выделили меньше, поскольку два года назад зарплаты были меньше", – сказал Милешинас.

Министерство выплачивает пособия учителям пенсионного возраста, которые уходят на пенсию.

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