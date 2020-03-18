aA
Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс принял решение восстановить работу нотариальных контор и применять обязательные меры безопасности, при работы в условиях карантина. Ради безопасности нотариусов с 16 марта было решено остановить работу нотариальных контор.
С пятницы в Литве снова откроются нотариальные конторы
© DELFI (J.Markevičiaus nuotr.)

С пятницы в нотариальных конторах будут принимать только лиц, которых зарегистрировали дистанционно (по эл, почте или по телефону). Нотариус может отказаться регистрировать человека, не впустить его в помещение и не предоставлять услуги, если есть сомнения в связи с состоянием его здоровья, если человек не соблюдает необходимые требования превенции и если возникает риск для здоровья.

Статьи по теме:
В Литве из-за карантина закрыты нотариальные конторы

В Помещение нотариальной конторы могут заходить только сам нотариус, его помощник, другие работники и лица, которые пришли за услугой. Все подготовительные работы будут проводиться дистанционно – по телефону или эл. почте.

"Нотариусы должны придерживаться всех средств безопасности, связанных с превенцией распространения коронавируса (COVID-19)", – сказал министр.

Деятельность нотариальных контор возобновиться с 20 марта.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве – первый случай коронавируса, когда человек заразился внутри страны (56)

В Литве зафиксирован первый случай коронавируса,...

Женщина рассказала, что пришлось пережить семье зараженного коронавирусом: есть и другая сторона (7)

Как на самом деле всё выглядит, когда у члена семьи...

В Вильнюсе открыт первый мобильный пункт проверки на коронавирус (3)

В Вильнюсе открыт первый мобильный пункт проверки на...

Документ ЕС: СМИ России проводят кампанию дезинформации на тему коронавируса (47)

Институции Евросоюза (ЕС) располагают данными о том,...

Представлены маршруты, по которым ездили больные коронавирусом: просят отозваться тех, кто был там (17)

Литовский Национальный центр общественного...

|Maža didelių žinių kaina