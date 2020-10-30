С пятницы в Литве ограничены мероприятия и собрания

Решением правительства Литвы с 30 октября запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением культурных и спортивных, на которых количество зрителей будет ограничено.
В закрытых помещениях количество зрителей не может превышать 300 человек, а на улице – 400, кроме того, придется соблюдать дистанцию в 2 м, не будет стоячих мест. Все должны быть в масках. Участников и зрителей мероприятий будут регистрировать.
Кроме того, будет ограничен поток покупателей в магазинах, торговых центрах, на рынках и в других местах торговли: на одного покупателя полагается площадь 10 кв. м.
Эти правила вступили в силу 30 октября и будут действовать до 24.00 ч. 13 ноября. Они не будут распространятся на похороны.
На этой неделе также принято решение, связанное со школами. После каникул в школу вернутся ученики специальных учреждений, а в обычных школах - специальных классов.
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