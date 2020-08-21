Согласно решению министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, маски должны надевать посетители спортивных, культурных и других мероприятий.

До сих пор если мероприятия проводились на открытом пространстве, надевать маски не было необходимости, если между участниками соблюдалась дистанция в 2 м.

В четверг на пресс-конференции Верига сказал, что маски не придется надевать спортсменам и исполнителям.

Кроме того, в постановлении сказано, что отныне как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах должны соблюдать расстояние не менее 1 м. За соблюдение порядка будут отвечать и организаторы, и зрители или участники.

Согласно действующим законам, за нарушение правила физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро, юридическим – 1500-6000 евро.