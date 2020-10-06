Мэр района заметил, что это решение еще должно одобрить правительство Литвы.
"Еще нет окончательного решения. Мы вместе с Минздравом представим обращение к правительству с просьбой принять решение. Если будет карантин, то с пятницы.
Муниципалитет согласен объявить карантин. Тогда ввели бы те средства безопасности, которые рекомендовал Национальный центр общественного здравоохранения", – сказал во вторник после обеда мэр Расейняй Андрюс Баутронис.
Специалист НЦОЗ Юстина Петравичене сказала Delfi, что в рекомендациях предлагалось ограничить движение по самому городу. Однако въезд в город или в район не был бы ограничен.
"Была такая обязательная установка - ограничение ненужного движения. Иными словами, выходить из дома только в магазин, на работу, в поликлинику и за другими услугами или на выборы. Да, движение было бы ограничено, – сказала Петравичене. – О полном закрытии каких-то магазинов или услуг не было и речи. Что касается предоставления услуг, то ограничивали бы только поток покупателей, надо было бы обеспечивать не меньше 10 кв. м на одного клиента".
Это касалось бы и мест предоставления услуг, и магазинов – надо регулировать поток клиентов, обеспечить на одного человека не меньше 10 кв. м. Рестораны, кафе тоже не были бы закрыты – время их работы было бы ограничено с 8 до 24 ч. Это ограничение не распространялось бы в тех местах, где еду готовят на вынос.
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что в Расейняй выслали рекомендации НЦОЗ в связи с осуществлениями некоторых правил карантина. Во вторник эти вопросы обсудят на муниципальной комиссии по чрезвычайному положению.
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