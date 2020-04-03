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Несмотря на заверения полиции о том, что ужесточение карантина не скажется на их нагрузке, с 3 апреля в городах Литвы будет дежурить военная полиция, сообщили представители Литовской армии.
С пятницы в литовских городах будет дежурить военная полиция
© KAM

Пресс-секретарь штаба обороны капитан Андрюс Дилда сказал Delfi, что с 8 утра 3 апреля военные будут патрулировать улицы города.

"Да, с сегодняшнего утра на улицы выедет Военная полиция, чтобы помочь Департаменту полиции", – сказал Дилда. Сначала будут патрулировать 10 экипажей – по два в каждом из 5 крупных городов Литвы - Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.

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"Военная полиция выполняет задания со стандартным оборудованием и экипировкой, как и обычная полиция. Это табельное оружие, газовый баллончик, наручники, полицейская дубинка о др.", – ответил на вопрос, будет ли полиция вооружена, Дилда. Кроме того, военная полиция не сможет наказывать за нарушение правил самоизоляции.

О том, что на помощь полиции придет военная полиции на этой неделе Delfi говорил командарм генерал Вальдемарас Рупшис.

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