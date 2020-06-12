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Центр экстремальных ситуаций, связанных со здоровьем, (ЦЭСЗ) в четверг передал самоуправлениям Вильнюсского и Швенченского районов таблетки йодистого калия, предназначенные для защиты населения на случай атомной аварии.
С приближением запуска БелАЭС жителей Литвы снабдят таблетками йода
© DELFI / Kiril Čachovskij

Самоуправления обязали раздать жителям таблетки тем способом, который они выберут – через местные органы власти, лечебные учреждения, или иначе, должны также информировать об этом жителей.

Прежде всего, таблетки йодистого калия будут розданы жителям Литвы, находящимся в радиусе 30 км от Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). Самоуправлению Вильнюсского района передано 29 тыс. таблеток йодистого калия, Швенченского района – более 95 тысяч таблеток.

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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига считает начало раздачи таблеток до запуска БелАЭС знаком того, что "все ответственные ведомства выполняют свою работу".

Литва закупила в целом 4 млн таблеток стабильного йода на сумму почти в 1 млн евро.

Таблетки йодистого калия защищают от накопления радиоактивного йода, однако не от других радиоактивных веществ, которые распространяются в окружающей среде в случае атомной аварии, поэтому должны использовать только по рекомендации властей.

Беларусь сообщила, что дата "физического включения" первого реактора БелАЭС будет объявлена на ближайшей неделе, а на полную мощность она будет запущена в феврале 2020 года. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявлял в сейме, что станция может начать работу в августе.

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