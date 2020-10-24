С понедельника жизнь в Литве изменится: локальные карантины, дистанционное обучение, ограничение собраний

Локальный карантин

С понедельника локальный карантин начнет действоват в 12 муниципалитетах: в 12 муниципалитетах: Электренай, Йонишкского района, Юрбаркского района, Кельмеского района, Клайпедского района, Кретингского района, Мариямполе, Пасвальского района, Плунгеского района, Скуодасского района, Шяуляйского района, Швенченского района.

Длительность карантинного режима - с 00:00 26 октября 2020 года до 24:00 9 ноября 2020 года; в самоуправлении Расейняйского района - до 24:00 6 ноября.

В пятницу вечером Минздрав объявил, что по эпидемиологическим показателям еще 8 муниципалитетов страны, включая крупные города, попадают в красную зону.

"На следующей неделе, с 26 октября по 1 ноября включительно, по новому принципу светофора к красной зоне будут отнесены еще восемь муниципалитетов страны: муниципалитеты Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, а также Вильнюсский, Каунасский, Ширвинтос, Шилале, Тракайский и Тельшяйский районы", - говорилось в сообщении ведомства.

Чтобы контролировать распространение коронавируса, необходимо не только следовать рекомендациям и указаниям специалистов муниципалитетов, попавших в красную зону, но и принимать решение объявления локального карантина.

Локальный карантин может быть введен правительством уже в понедельник.

В настоящее время 21 муниципалитет страны включен в красную зону, 26 - в желтую зону и 13 - в зеленую зону.

В этих муниципалитетах действуют следующие требования, относящиеся к общественному транспорту: необходимо соблюдать дистанцию в 1 метр, пассажиры - только на сидячих местах.

Ограничения на собрания введены в муниципалитетах, где объявлен локальный карантин.

В общественных местах, соблюдая расстояние между группами 2 метра, могут собираться до 5 человек. А в Расейняйском районе - не более 2 человек, также соблюдая дистанцию 2 метра между группами.

В этих муниципалитетах обязательной является посменная или удаленная работа.

Рекомендуется распространить это требование на частный сектор.

В местах торговли и оказания услуг на каждого посетителя необходимо обеспечить не менее 10 квадратных метров.

В муниципалитетах, в которых введен карантин, также запрещено посещать пациентов, кроме неизлечимо больных, пациентов младше 14 лет и рожениц.

Также запрещено посещать пациентов в домах социальной опеки, рекомендуется ограничить время работы дневных центров.

Религиозным общинам, действующим на муниципальных территориях, рекомендуется организовывать религиозные обряды таким образом, чтобы избегать собраний или воздерживаться от совершения религиозных обрядов.

Обязательная регистрация

С понедельника посетители мест отдыха, развлечений, мероприятий, мест общепита и других должны будут регистрироваться.

Как показывает практика, из-за недостаточных мер усложняется отслеживание контактов в местах скопления людей, особенно в барах, ночных клубах и других местах развлечений, которые привлекают большие потоки посетителей, что приводит как к длительному процессу эпидемиологического расследования, так и к особенно повышенной нагрузке на специалистов.

Регистрация посетителей не требуется, если еда на вынос или доставляется физическим и юридическим лицам другими способами.

Время работы заведений общепита сокращается

Проект поправок к постановлению правительства сокращает время работы мест общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных заведений: эти заведения будут работать с 7 утра до полуночи.

Ограничения рабочего времени не применяются в случаях, когда еда доставляется на вынос или доставляется иным образом.

Часы работы казино и игровых автоматов, пунктов приема ставок не будут ограничены, если только в этих местах не будет организована услуга питания.

Учащиеся 5-12 классов будут обучаться дистанционно 4 дня

С 26 октября по 8 ноября предусмотрена двухнедельная пауза в контактном общем образовании для учащихся 5–12 классов: учащиеся одну неделю будут на каникулах, а на дистанционном обучении - на следующей неделе.

Учащиеся начальной школы также будут на каникулах одну неделю, после чего обучение будет организовано в контактной форме.

Для детей начальных классов, а также для детей дошкольного возраста обучение будет осуществляться в контактной форме и в тех муниципалитетах, где объявлен карантин (красная зона), если сам муниципалитет не решит иначе, т. е. организовать обучение удаленно.

Неформальное образование в этот период также должно осуществляться дистанционно, если это не удается, например, обучение в бассейне, неформальное образование следует отменить.

А с 9 ноября неформальное образование снова можно будет получить, если будут обеспечены условия для управления потоками людей, безопасная дистанция и другие необходимые условия для обеспечения безопасности общественного здоровья.

То же касается всех организаторов лагерей - с 26 октября по 8 ноября они не смогут проходить в обычном режиме, желательно отложить их или проводить удаленно.

С 9 ноября дошкольное, общее образование, неформальное образование детей и взрослых, профессиональное обучение, высшее образование, образовательная помощь будет предоставляться в образовательных учреждениях в обычном режиме с учетом всех необходимый мер безопасности.