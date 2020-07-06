С понедельника в Литву могут приезжать граждане 28 стран

В Литву по-прежнему не могут приехать жители Швеции, Португалии. Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на страны Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии.
Жители третьих стран в Литву могут приехать только, получив разрешение ответственных литовских ведомств – МИД, Соцмин и др.
Список стран, из которых разрешен въезд в Литву, Минздрав обновляет каждую неделю с учетом эпидемиологических показателей.
Граждане Литвы, как и прежде, могут вернуться на родину из любой страны. Однако вернувшиеся из стран, где сильно распространен коронавирус, должны провести в изоляции 14 дней.
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