С понедельника в Литву могут приезжать граждане 28 стран

В Литву по-прежнему не могут приехать жители Швеции, Португалии. Минздрав напоминает, что этот порядок распространяется на страны Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Ирландии.

Жители третьих стран в Литву могут приехать только, получив разрешение ответственных литовских ведомств – МИД, Соцмин и др.

Список стран, из которых разрешен въезд в Литву, Минздрав обновляет каждую неделю с учетом эпидемиологических показателей.

Граждане Литвы, как и прежде, могут вернуться на родину из любой страны. Однако вернувшиеся из стран, где сильно распространен коронавирус, должны провести в изоляции 14 дней.

Šalys