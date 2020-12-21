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Из-за распространения нового штамма коронавируса в воскресенье правительству Литвы предложили ограничить авиасообщение с Великобританией. В воскресенье вечером состоялось внеочередное заседание правительства, на котором было решено остановить пассажирское авиасообщение с 4 ч. утра 21 декабря.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Tomas Vinickas

"С 4.00 ч. 21 декабря 2020 г. до 00:00 ч. 31 декабря 2020 года остановлены пассажирское авиасообщение с Великобританией и Северной Ирландией. В порядке исключения могут быть разрешены полеты только с разрешения Литовской администрации безопасного сообщения с учетом заявки главы МИД, МВД или Минздрава", - сказано в принятом постановлении.

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Глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что страны принимают решения самостоятельно. "Страны принимают решения быстро и самостоятельно", – заметил он.

Грузовое сообщение с Великобританией не прерывается.

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что, возможно, этот запрет будет продлен.

"Лучше сейчас принять ограничение, а там посмотрим, появится больше ясности в этом вопросе, тогда это ограничение всегда сможем отозвать, лучше так, чем опоздать с введением", – сказала она и прибавила, что принятие решение координируют с другими странами Балтии. "Жаль, что пока нет единого европейского решения", - заметила Шимоните.

Бельгия и Нидерланды уже запретили авиасообщение с Великобританией.

С 13 ч. 14 декабря до 13 ч. 20 декабря из Великобритании в Литву прибыло 3485 пассажиров: в Вильнюс – 2139, в Каунас – 1346.

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