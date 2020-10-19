Минздрав сообщает, что за последние 14 дней уровень заболеваемости коронавирусом в этих странах превысил уровень заболеваемости в Литве на 10%. В Литве в пятницу этот показатель составлял 70,7 случаев на 100 000 жителей.

В объявленном в пятницу списке пораженных стран не осталось Ирана, Мексики, Эквадора и Доминики.



Министерство напоминает, что в случае с третьими странами действует другой порядок.

С понедельника не придется изолироваться приезжающим в Литву спортсменам высшего уровня, спортивным специалистам, инструкторам, спортивному медперсоналу, которые участвуют в международных состязаниях, а также морякам, которые прибывают в Литву из рейса или после отработанной в море смены.

30 октября–2 ноября не придется изолироваться приезжающим в Литву гражданам Польши или гражданам других стран, которые законно проживают в Польше, если они приезжают в Литву, чтобы посетить могилы близких. Кроме того, не надо изолироваться, приезжающим из Польши по работе, учебе, на лечение или по вопросам сельского хозяйства.

Изолироваться не надо и возвращающимся из стран Балтии – Латвии и Эстонии.

Приезжающим из пораженных третьих стран больше не надо предъявлять положительный результат теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов.