aA
С понедельника придется изолироваться приезжающим из Италии, Болгарии и Лихтенштейна – эти страны пополнили список пораженных коронавирусом стран.
Koronavirusas Italijoje
Koronavirusas Italijoje
© Reuters / Scanpix

Минздрав сообщает, что за последние 14 дней уровень заболеваемости коронавирусом в этих странах превысил уровень заболеваемости в Литве на 10%. В Литве в пятницу этот показатель составлял 70,7 случаев на 100 000 жителей.

В объявленном в пятницу списке пораженных стран не осталось Ирана, Мексики, Эквадора и Доминики.

Министерство напоминает, что в случае с третьими странами действует другой порядок.

С понедельника не придется изолироваться приезжающим в Литву спортсменам высшего уровня, спортивным специалистам, инструкторам, спортивному медперсоналу, которые участвуют в международных состязаниях, а также морякам, которые прибывают в Литву из рейса или после отработанной в море смены.

Статьи по теме:
В Литве за минувшие сутки установлено 252 новых случая коронавируса  (74)
Прогноз ученого: если один показатель не изменится, Рождество будет украдено  (67)

30 октября–2 ноября не придется изолироваться приезжающим в Литву гражданам Польши или гражданам других стран, которые законно проживают в Польше, если они приезжают в Литву, чтобы посетить могилы близких. Кроме того, не надо изолироваться, приезжающим из Польши по работе, учебе, на лечение или по вопросам сельского хозяйства.

Изолироваться не надо и возвращающимся из стран Балтии – Латвии и Эстонии.

Приезжающим из пораженных третьих стран больше не надо предъявлять положительный результат теста на коронавирус, сделанного в течение 72 часов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Из-за распространения COVID-19 в Плунгеском районе отменены все мероприятия (6)

С вечера 16 октября в Плунгеском районе запрещены все...

TOP новостей

Премьер Литвы: пора сделать паузу в общественной жизни

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке сообщил о...

Глава Минздрава Литвы удивлен, почему же ждут запретов (11)

В понедельник в Литве по традиции заседает комитет по...

Remigijus Šimašius

Мэр Вильнюса предлагает применять меры в отдельных местах (1)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что для...

Письма из Нагорного Карабаха: удар по важному символу для армян - собору в Шуше

После того как возобновился военный конфликт между...

В Литве зафиксировано 205 случаев коронавируса (7)

В понедельник представлены новые данные по...

|Maža didelių žinių kaina