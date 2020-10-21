aA
Правительство Литвы в среду постановило, что бары, рестораны и ночные клубы должны будут закрываться в полночь, а их посетителей будут регистрировать, чтобы замедлить распространение коронавируса.
С понедельника сокращается время работы баров и ресторанов
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Сокращается время работы заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений: эти заведения будут работать с 7 до 24 часов", - говорится в пресс-релизе правительства.

Изменения вступают в силу с понедельника, 26 октября.

Регистрация не нужна в тех случаях, когда услуги общественного питания предоставляются работникам учреждений или организаций со сменной работой в помещениях этих предприятий или учреждений, а также если предоставляется услуга "еда на вынос".

"Обязательная регистрация посетителей позволит обеспечить отслеживаемость в случаях заболений",- сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Премьер Литвы: весть для тех, кому не хватало запретов - они возвращаются (8)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис до сих пор...

Локальный карантин в Литве введут в еще 12 муниципалитетах (11)

На заседании правительства Литвы было принято...

Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул (23)

В среду правительство Литвы приняло новые правила и...

TOP новостей

Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул  ограничено время работы кафе и баров (23)

В среду правительство Литвы приняло новые правила и...

Премьер Литвы: весть для тех, кому не хватало запретов - они возвращаются (8)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис до сих пор...

Прогноз относительно коронавируса в Литве: 2-4 недели могут стать критическими  Верига просит без надобности не выходить из дома (49)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис еще в...

Локальный карантин в Литве введут еще в 12 муниципалитетах (11)

На заседании правительства Литвы было принято...

Побочный эффект повышения минималки в Литве: вырастут зарплаты у дальнобойщиков (12)

После того как правительство Литвы утвердило планы в...

|Maža didelių žinių kaina