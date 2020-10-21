С понедельника сокращается время работы баров и ресторанов

"Сокращается время работы заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений: эти заведения будут работать с 7 до 24 часов", - говорится в пресс-релизе правительства.
Изменения вступают в силу с понедельника, 26 октября.
Регистрация не нужна в тех случаях, когда услуги общественного питания предоставляются работникам учреждений или организаций со сменной работой в помещениях этих предприятий или учреждений, а также если предоставляется услуга "еда на вынос".
"Обязательная регистрация посетителей позволит обеспечить отслеживаемость в случаях заболений",- сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.
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