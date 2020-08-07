С понедельника пассажиров паромов и самолетов ждут перемены

"(Возвращающиеся и приезжие обязаны) (...) заполнить полученную во время поездки бумажную анкету или зарегистрироваться в НЦОЗ электронным способом", – сказано в сообщении.

Они также должны передать заполненную анкету или показать свидетельство ее регистрации на сайте НЦОЗ работникам центра.

Эти анкеты будут раздавать пассажирам перевозчики. Они же должны информировать пассажиров о необходимости заполнить электронную анкету на сайте НЦОЗ.