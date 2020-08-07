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С понедельника все вернувшиеся в Литву на паромах и самолетами должны заполнить анкету Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), находясь на борту. Такой приказ 7 августа подписал министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
С понедельника пассажиров паромов и самолетов ждут перемены
© DELFI / Karolina Pansevič

"(Возвращающиеся и приезжие обязаны) (...) заполнить полученную во время поездки бумажную анкету или зарегистрироваться в НЦОЗ электронным способом", – сказано в сообщении.

Они также должны передать заполненную анкету или показать свидетельство ее регистрации на сайте НЦОЗ работникам центра.

Эти анкеты будут раздавать пассажирам перевозчики. Они же должны информировать пассажиров о необходимости заполнить электронную анкету на сайте НЦОЗ.

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