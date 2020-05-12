Это значит, что дети будут заниматься не только удаленно, но и в своих детских садах. Для обеспечения безопасности придется соблюдать установленные требования, сообщает Минздрав.

Глава министерства здравоохранения утвердил соответствующие требования.

Согласно правилам, если ребенок болен хроническими заболеваниями или живет с людьми из группы риска, то такому ребенку рекомендуется остаться дома. Кроме того, даже если ребенок здоров, водить его в садик необязательно – родители могут брать больничный и оставаться с ним дома. Детские сады должны соблюдать следующие требования:

• максимально соблюдать принцип изоляции групп: дети из разных групп не должны контактировать как в помещении, так и на улице; должен быть ограничен контакт между работниками разных групп, если избежать этого невозможно, то время контакта должно быть ограничено, важно соблюдение безопасного расстояния;

• дети должны получать еду в своей группе. Если такой возможности нет, то в общих помещениях они должны есть по очереди, дети из разных групп не должны быть вместе. После каждой группы надо убрать, проветрить и продезинфицировать помещение. Нельзя организовывать шведский стол;

• совместная деятельность для детей из разных групп запрещена;

• специалисты, оказывающие помощь, должны работать удаленно. Если проводятся контактные консультации, они должны быть индивидуальными с детьми из одной группы. Во время консультаций надо избегать физического контакта, после каждой консультации помещение проветривают и дезинфицируют;

• около входов в помещения должен быть антисептик. Родители должны дезинфицировать руки и приходить в масках;

• проводится медицинское освидетельствование детей, которых приводят в группы. Дети с температурой 37,3 градусов и выше и с признаками ОРВИ, в детские сады приниматься не будут;

• работники, принимающие детей, должны быть в масках;

• в детских садах могут работать только здоровые люди без температуры и признаков ОРВИ;

• с детьми не могут работать люди из группы риска; кроме того, не могут работать люди, находящиеся в самоизоляции;

• должны быть обеспечены условия для поддержания гигиены рук работниками и детьми (теплая вода, мыло);

• умывальники и санузлы, которыми пользуются дети нескольких групп, должны дезинфицироваться после каждого ребенка;

• помещения должны проветривать перед тем как приведут детей и не меньше двух раз в течение дня.