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С 18 мая в Литве откроются детские сады и подготовительные группы.
Vaikų darželiai Olandijoje
Vaikų darželiai Olandijoje
© Asmeninio albumo nuotr.

Это значит, что дети будут заниматься не только удаленно, но и в своих детских садах. Для обеспечения безопасности придется соблюдать установленные требования, сообщает Минздрав.

Глава министерства здравоохранения утвердил соответствующие требования.

Согласно правилам, если ребенок болен хроническими заболеваниями или живет с людьми из группы риска, то такому ребенку рекомендуется остаться дома. Кроме того, даже если ребенок здоров, водить его в садик необязательно – родители могут брать больничный и оставаться с ним дома. Детские сады должны соблюдать следующие требования:

• максимально соблюдать принцип изоляции групп: дети из разных групп не должны контактировать как в помещении, так и на улице; должен быть ограничен контакт между работниками разных групп, если избежать этого невозможно, то время контакта должно быть ограничено, важно соблюдение безопасного расстояния;
• дети должны получать еду в своей группе. Если такой возможности нет, то в общих помещениях они должны есть по очереди, дети из разных групп не должны быть вместе. После каждой группы надо убрать, проветрить и продезинфицировать помещение. Нельзя организовывать шведский стол;
• совместная деятельность для детей из разных групп запрещена;
• специалисты, оказывающие помощь, должны работать удаленно. Если проводятся контактные консультации, они должны быть индивидуальными с детьми из одной группы. Во время консультаций надо избегать физического контакта, после каждой консультации помещение проветривают и дезинфицируют;
• около входов в помещения должен быть антисептик. Родители должны дезинфицировать руки и приходить в масках;
• проводится медицинское освидетельствование детей, которых приводят в группы. Дети с температурой 37,3 градусов и выше и с признаками ОРВИ, в детские сады приниматься не будут;
• работники, принимающие детей, должны быть в масках;
• в детских садах могут работать только здоровые люди без температуры и признаков ОРВИ;
• с детьми не могут работать люди из группы риска; кроме того, не могут работать люди, находящиеся в самоизоляции;
• должны быть обеспечены условия для поддержания гигиены рук работниками и детьми (теплая вода, мыло);
• умывальники и санузлы, которыми пользуются дети нескольких групп, должны дезинфицироваться после каждого ребенка;
• помещения должны проветривать перед тем как приведут детей и не меньше двух раз в течение дня.

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