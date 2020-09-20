С понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 7 стран

Среди них - Норвегия, Тунис, Швеция, Фарерские острова, Грузия, Канада и Болгария.

По данным европейского Центра превенции и контроля над заболеваниями, в этих странах показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней превысил 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Напомним, что неделю назад в Литве приняли решение требовать изоляции для вернувшихся из стран, где уровень заболевания на 100 000 жителей составляет 25, а не 16, как прежде, случаев.

Новый список пораженных коронавирусом стран будет действовать с понедельника.