С понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 7 стран

Среди них - Норвегия, Тунис, Швеция, Фарерские острова, Грузия, Канада и Болгария.
По данным европейского Центра превенции и контроля над заболеваниями, в этих странах показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней превысил 25 случаев на 100 тыс. жителей.
Напомним, что неделю назад в Литве приняли решение требовать изоляции для вернувшихся из стран, где уровень заболевания на 100 000 жителей составляет 25, а не 16, как прежде, случаев.
Новый список пораженных коронавирусом стран будет действовать с понедельника.
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