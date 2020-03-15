С полуночи в Литве вводится карантин: на телефоны жителей были отправлены сообщения

"Чтобы остановить распространение коронавируса, 16 марта в 00.00 в Литве вводится карантин и ограничивается передвижение по всей стране", - говорится в сообщении.

Жителям также сообщают, что после введения карантина им разрешено ходить в продуктовые магазины, аптеки и заправки. Также возможно посещение медицинских центров, но только в тех случаях, когда требуется неотложная помощь.

Только те жители Литвы, которые не имеют возможности работать удаленно, могут выходить на рабочие места с полуночи.

В сообщении напоминается, что из-за коронавируса в Литве была создана отдельная круглосуточная горячая линия по номеру 1808.

Список ограничений в связи с введением карантина в Литве:

1. Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.

2. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.

3. Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями.

4. Запрещена торговля в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами.

5. Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуг еды на вынос.

6. Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе.

7. Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт.

8. Учреждениям публичного администрирования запрещается оказываться необязательные услуги.

9. Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а также заключенных в местах заключения.

10. Запрещается предоставлять услуги СПА, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты.

11. Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта.

12. Гостиницы, при необходимости, должны будут впускать людей на карантин, государство будет это оплачивать.

13. Образовательные учреждения остаются закрытыми.

14. В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, за исключением необходимой медицинской помощи, отзываются услуги реабилитации, одонтологии, плановые прививки.

15. Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.

За невыполнение всех этих обязательств грозит административная и уголовная ответственность.

В Литве на данный момент - 12 случаев заражения коронавирусом.