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С 24 ч. 24 апреля снимут ограничения на въезд в Неменчине (Вильнюсский район).
С полуночи снимут ограничения на въезд в Неменчине
© Edvinas Urnikas

Такое решение 22 апреля приняло правительство Литвы, поскольку жители городка соблюдали все установленные правила, а распространение COVID-19, который зафиксированное только среди работников швейного предприятия Vilnika, взято под контроль.

"Мы надеемся, что жестких ограничений не будет. Если увидим такую потребность, обсудим возможность усиленного патрулирования, чтобы обеспечить безопасность людей и общественный порядок. Жители соблюдают все требования, они очень ответственные", – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

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Из-за угрозы коронавируса Неменчине был закрыт с 16 апреля.

Эти меры были введены после того как COVID-19 заболели работники Vilnikа, двое работников дома опеки Senevita, один работник Неменчинской паллиативной больницы. На коронавирус массово проверяют всех взрослых жителей городка.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, коронавирус установили у 87 работников Vilnikа.

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