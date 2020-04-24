С полуночи снимут ограничения на въезд в Неменчине

Такое решение 22 апреля приняло правительство Литвы, поскольку жители городка соблюдали все установленные правила, а распространение COVID-19, который зафиксированное только среди работников швейного предприятия Vilnika, взято под контроль.
"Мы надеемся, что жестких ограничений не будет. Если увидим такую потребность, обсудим возможность усиленного патрулирования, чтобы обеспечить безопасность людей и общественный порядок. Жители соблюдают все требования, они очень ответственные", – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Из-за угрозы коронавируса Неменчине был закрыт с 16 апреля.
Эти меры были введены после того как COVID-19 заболели работники Vilnikа, двое работников дома опеки Senevita, один работник Неменчинской паллиативной больницы. На коронавирус массово проверяют всех взрослых жителей городка.
По данным Национального центра общественного здравоохранения, коронавирус установили у 87 работников Vilnikа.
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