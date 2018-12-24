Ощутить рождественское настроение Вильнюса приезжие могут сразу же, сойдя с поезда на железнодорожном вокзале. Компания "Литовские железные дороги" приглашает всех желающих на ярмарку и развлекательные праздничные мероприятия (она действует до 2 января 2019 г.).
Рождественский городок и ярмарка на вокзале
© DELFI

Начиная с 30 ноября, на Вильнюсском железнодорожном вокзале официально открылись независимый рождественский городок и ярмарка. Гости столицы Литвы, а также горожане могут почувствовать праздничный дух, посетив это место до 2 января наступающего года.

Независимый рождественский городок находится около железнодорожных путей. На территории расположено более 10 фудтраков, повара которых порадуют вкусовые рецепторы рождественской уличной едой. Гостям также предлагают вкусные горячие напитки: кофе, чай, горячий шоколад и какао. Бар и зона для приема пищи расположены в грузовом вагоне аутентичного поезда 70-ых. Создают веселую атмосферу звуки электронной музыки. По вечерам в выходные дни на территории проводят концерты, где выступают известные исполнители.

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Кроме хорошей музыки и уличной гастрономии, гостей ожидает ярмарка, расположенная в холле железнодорожного вокзала. На ней можно найти интересные винтажные вещи, узнать их историю у владельцев и приобрести для себя. Здесь выставлены на продажу одежда, обувь, аксессуары, изделия ручной работы книги, виниловые пластинки и многое другое.

Также организаторы предлагают для детей и их родителей развлекательную программу у елки в рамках рождественского мероприятия. Дети могут встретиться и сфотографироваться с Санта-Клаусом, получить от него небольшой подарок и поучаствовать в увлекательных играх. Санта приглашает прокатиться на настоящем рождественском поезде, который с 8 декабря уже курсирует по маршруту Вильнюс-Аэропорт-Вильнюс. Оформить билеты на круизный поезд можно онлайн на сайте www.traukiniobilietas.lt или же в кассах на месте.

Организаторы мероприятия приглашают всех желающих поздравить своих родных, близких и знакомых, отправив им открытку. В холле вокзала развернули настоящую рождественскую почту. Гости могут написать письмо с пожеланиями на красочных открытках и отправить их по одному из 18 предоставленных направлений Висагинас, Шяуляй, Каунас, Клайпеда и другие. Эта услуга абсолютно бесплатна, а поздравления дойдут до адресата в течение двух дней.

Компания "Литовские железные дороги", которая дарит этот рождественский праздник городу, также приглашает всех желающих бесплатно посетить железнодорожный музей на территории вокзала.

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