Представители России ранее заявляли, что демонтаж этого обелиска унизит память воинов.

Вице-мэр Шяуляй Домас Гришкявичюс сказал BNS, что на площади останутся дорожки, которые есть сейчас, а пять надгробий опустят в землю, чтобы они не возвышались.

"С данью уважения пять так называемых надгробий опустят ниже, а обелиск демонтируют", – сказал политик.

По его словам, часть площади Возрождения, где находится могила советских воинов, будет зоной покоя.

На прошлой неделе мэрия Шяуляй подписала договор о реконструкции площади стоимостью 6,5 млн. евро с компанией Šiaulių plentas.

Проект не охватывает ту часть, где находятся, но в ближайшее время мэрия намерена объявить конкурс и на проведения этих работ.

В этой части площади стоит обелиск, на монументе написано, что он посвящен "советским воинам, погибшим во время войны в 1941-1945 гг". Здесь похоронены около 50 воинов.

Россия утверждала, что готова финансово участвовать в ремонте площади при условии, что внешний вид обелиска не изменится. Возможный демонтаж обелиска она назвала нецивилизованным.

Однако власти города утверждают, что в советское время надземная часть площади Возрождения менялась трижды, а находящийся там сейчас обелиск устарел.

"Мы не делим умерших по национальному признаку, отдаем дань уважения всем, прошло 27 лет, мы не можем оставаться в прошлом", – сказал Гришкявичюс.

"Площадь приобретен иной вид, мы хотим, чтобы она была целостной. Наша цель - при помощи современных материалов обновить всю территорию, включая это место", – прибавил он.

Площадь Возрождения планируют реконструировать до 2019 года.