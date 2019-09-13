"Порядок такой же, как и в Калининградской области: надо зайти на сайт, заполнить анкету и получить электронную визу", – сказал BNS пресс-атташе посольства России в Литве Александр Кудрявцев.

Заместитель председателя комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия сказала "Интерфакс", что разница будет только в способах сообщения – на поезде приехать в Петербург нельзя.

"Иностранные туристы не смогут приехать в Петербург и Ленинградскую область по электронной визе на поезде, потому что мы пока технически к этому не готовы. Все остальные способы – автомобиль, самолет, лайнер будут доступны", – сказала она.

По действующему порядку, жители Литвы по электронной визе могут ездить в Калининградскую область. Такая виза действует 30 дней и по ней разрешается находится в России не больше 8 дней с момента пересечения границы.

С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут ездить по электронным визам во все регионы России.

В списке стран, граждане которых смогут оформить электронные визы, значатся Австрия, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ватикан, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Индонезия, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, Китай (включая Тайвань), КНДР, Кувейт, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.