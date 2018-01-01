С Новым 2018-ым годом!

Дорогие читатели, редакция портала ru.DELFI.lt поздравляет Вас с Новым 2018 годом! Пусть он будет таким, каким Вы бы хотели его прожить, пусть в этом Вам помогут терпение, уверенность в своих силах, удача, друзья, близкие, коллеги, но главное - чтобы это зависело именно от Вас, Ваших решений.