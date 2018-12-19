С 2019 года пенсии в Вильнюсе и Вильнюсском районе, в Каунасе и Каунасском районе, в Палангском, Кретингском, Шилутском, Вилкавишкском, Юрбаркском районах, Мариямпольской, Калварийской, Казлу-рудской мэрий пенсии будут разносить работники компании Bastaras.
В Йонавском, Кельмеском, Пакруойском, Расейнском, Мажейкяйском, Акмянском районах - работники компании Godlija.
В Пасвальском, Рокишкском, Плунгеском, Игналинском районах и Виагинасе пенсии будут носить работники компании Victum, а в Йонишкском - Verpetynė.
все эти компании стали победителями объявленного Фондом социального страхования ("Содры") конкурса. Они будут выполнять эту работу в течение ближайших трех лет. Сейчас уже эти компании работают в Клайпеде, Алитусе и Утене. Центробанк Литвы предоставил им специальные лицензии и контролирует их деятельность.
Пенсии на дом получают 200 000 пенсионеров. Из них 97 000 деньги будут приносить работники вышеперечисленных компаний.
"Мы понимаем, что доставка пенсий на дом - это очень чувствительная тема, получателю пенсии важно доверять человеку, который приносит деньги, ведь его впускают в дом. Работники компаний в январе должны будут представиться пенсионерам, показать удостоверения, познакомиться. Если у пенсионеров возникнут какие-то сомнения, он может звонить в "Содру" по номеру 1883. Однако, мы надеемся, что больших недоразумений не будет", – сказал ВРИО главы "Содры" Ежи Мискис.
Планируется, что график останется прежним - пенсии будут носить с 10 по 26 число каждого месяца. Эта услуга остается бесплатной. Работники не будут предлагать никакие дополнительные услуги - только будут приносить пенсию.
Важно также, что во всех перечисленных районах не будет возможности получать пенсию в почтовом отделении.
Если у человека есть право на получение пенсии на дому, но он хочет забирать ее в почтовом отделении, ему надо обратиться в "Содру" (можно подать заявку и в почтовом отделении или по интернету на своей странице на сайте "Содры") и поменять способ доставки на получение в почтовом отделении.
В других районах и городах – Клайпеде и Клайпедском районе, Неринге, Шяуляй и в Шяуляйском районе, Паневежисе и Паневежском районе, в Алитусе и Алитусском районе, В мэриях Друскининкай, Ретаваса, Пагегяй, Лаздияй, Пренай, Плунге, Варены, Кайшядориса, Кедайняй, Биржай, Купишкиса, Радвилишкиса, Шилале, Шакяй, Таутаге, Скуодаса, Тельшяй, Аникщяй, Молетай, Швенчениса, Укмерге, Зарасай, Шальчининкай, Ширвинтай, Тракай – порядок доставки пенсии не изменится.
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