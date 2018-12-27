Как прежде сообщал Соцмин Литвы, с Нового года на каждого ребенка в Литве будут выплачивать по 50 евро в месяц (сейчас - 30 евро), а на детей-инвалидов - 69,92 евро (сейчас - 30 евро). Правда, на детей из многодетных и малоимущих семей будут платить еще на 20 евро больше.
Увеличатся и однократные выплаты на приобретение школьных товаров - до 76 евро (сейчас 57 евро).
Соцмин отмечает, что многодетной считается семья, в которой воспитывают трех и больше детей, малоимущей - семья, в которой на одного члена приходится меньше 183 евро, но в эти доходы не включают "детские" деньги и 15-35% трудовых доходов в зависимости от состава семьи.
"Детские" деньги платят на всех детей до 18 лет. Эти деньги могут платить и на детей до 21 года, если они учатся в средней школе или профтехучилище, если параллельно подросток учится по программе средней школы.
Согласно закону, если подросток в 16 лет будет признан судом эмансипированным или вступит в брак, то он сам может получить право на получение "детских" денег. Совершеннолетний человек до 21 года, который учится в средней школе или профтехучилище, если параллельно учится по программе средней школы, также может получать эти деньги самостоятельно. Такое право также есть у детей с 14 до 18 лет, если соответствующее разрешение дают их родители.
По данным на 11 декабря, было подано 510 600 заявок на получение "детских" денег, эти деньги выплачивают 506 700 детям.
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