С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на детей-инвалидов будут выплачивать почти на 40 евро больше.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как прежде сообщал Соцмин Литвы, с Нового года на каждого ребенка в Литве будут выплачивать по 50 евро в месяц (сейчас - 30 евро), а на детей-инвалидов - 69,92 евро (сейчас - 30 евро). Правда, на детей из многодетных и малоимущих семей будут платить еще на 20 евро больше.

Увеличатся и однократные выплаты на приобретение школьных товаров - до 76 евро (сейчас 57 евро).

Статьи по теме:
Правительство Литвы говорит о 3 миллионах жителей, эксперты пожимают плечами  (144)
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги  (1)

Соцмин отмечает, что многодетной считается семья, в которой воспитывают трех и больше детей, малоимущей - семья, в которой на одного члена приходится меньше 183 евро, но в эти доходы не включают "детские" деньги и 15-35% трудовых доходов в зависимости от состава семьи.

"Детские" деньги платят на всех детей до 18 лет. Эти деньги могут платить и на детей до 21 года, если они учатся в средней школе или профтехучилище, если параллельно подросток учится по программе средней школы.

Согласно закону, если подросток в 16 лет будет признан судом эмансипированным или вступит в брак, то он сам может получить право на получение "детских" денег. Совершеннолетний человек до 21 года, который учится в средней школе или профтехучилище, если параллельно учится по программе средней школы, также может получать эти деньги самостоятельно. Такое право также есть у детей с 14 до 18 лет, если соответствующее разрешение дают их родители.

По данным на 11 декабря, было подано 510 600 заявок на получение "детских" денег, эти деньги выплачивают 506 700 детям.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Парламент Литвы одобрил повышение "детских" денег (2)

Парламент Литвы 6 декабря одобрил повышение "детских"...

Общество

С 1 января увеличатся зарплаты некоторых педагогов

С 1 января 2019 года на 10% увеличатся зарплаты педагогов...

Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (18)

Американские эксперты в сфере безопасности...

С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)

С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...

Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)

Год подходит к концу, компании подводят итоги и...

Погода изменится в ближайшие сутки: ожидаются осадки

В четверг утром на взморье и на юго-западе страны пойдет...

TOP новостей

Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)

Год подходит к концу, компании подводят итоги и...

Nordstream 2 Nord stream 2 Nord Stream 2

Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (33)

Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...

Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (18)

Американские эксперты в сфере безопасности...

Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (3)

Наилучший кандидат в президенты Литвы -...

С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)

С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...