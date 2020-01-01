Если водитель был лишен прав за нетрезвое вождение, спустя определенный срок он может вернуть права, если согласится управлять автомобилем с алкоблокатором.
"Я надеюсь, что эта система поможет снизить количество нетрезвых водителей, которые совершают такое нарушение повторно. Кроме того, таким образом человек не лишится приобретенных навыков вождения, работы (если она связана с вождением). Алкоблокатор позволит человеку, работа которого связана с управлением автомобилем, раньше вернуть права и начать работать", – сказал Министр Ярослав Наркевич.
Это правило распространяется только на тех водителей, которые за вождение в нетрезвом виде были наказаны в административном порядке.
В Литве уже используют транспортные средства с алкоблокаторами. В 2016 году мэрии получили больше 80 новых школьных автобусов с таким оснащением.
В Вильнюсе, Каунасе, каунасском районе курсируют маршрутные автобусы с алкоблокаторами. Некоторые транспортные компании устанавливают их на своем грузовом транспорте и в автобусах.
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