Министерство транспорта и коммуникаций Литвы напоминает, что с 1 января 2020 года водители, которых лишили прав за нетрезвое вождение (до 1,5 промилле) и за вождение без прав смогут раньше установленного срока вернуть права, если согласятся управлять только такими транспортными средствами, в которых установлен алкоблокатор. Цель такого порядка - сделать так, чтобы люди не нарушали правила повторно.
Vairuotojo pažymėjimas
© DELFI / Karolina Pansevič

Если водитель был лишен прав за нетрезвое вождение, спустя определенный срок он может вернуть права, если согласится управлять автомобилем с алкоблокатором.

"Я надеюсь, что эта система поможет снизить количество нетрезвых водителей, которые совершают такое нарушение повторно. Кроме того, таким образом человек не лишится приобретенных навыков вождения, работы (если она связана с вождением). Алкоблокатор позволит человеку, работа которого связана с управлением автомобилем, раньше вернуть права и начать работать", – сказал Министр Ярослав Наркевич.

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Это правило распространяется только на тех водителей, которые за вождение в нетрезвом виде были наказаны в административном порядке.

В Литве уже используют транспортные средства с алкоблокаторами. В 2016 году мэрии получили больше 80 новых школьных автобусов с таким оснащением.

В Вильнюсе, Каунасе, каунасском районе курсируют маршрутные автобусы с алкоблокаторами. Некоторые транспортные компании устанавливают их на своем грузовом транспорте и в автобусах.

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