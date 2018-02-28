В среду ночью без особых осадков, будет дуть порывистый ветер, ночью и утром ощущаемая температура составит –30 градусов и ниже. Днем снег будет идти лишь местами, ощущаемая температура достигнет –25 градусов. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность, снег. Ночью будет –18, днем в Вильнюсе около –14, в Каунасе –12 градусов. В Шяуляй без особых осадков. Ночью будет –20, днем –14 градусов мороза. На взморье в первой половине дня облачность будет невысокой, температура составит –18–17 градусов. Днем будет –12 градусов.
В четверг, 1 марта, мороз уже не будет таким суровым, однако по-прежнему будет дуть холодный ветер. В южной и восточной части страны прогнозируют снег. В Вильнюсе и Каунасе небольшой снег. Ночью –17, днем –12 градусов. В Шяуляй в первой половине дня –18, днем –12 градусов. На взморье переменная облачность, сильный снег пойдет вечером. Ночью будет –16, днем –11 градусов.
В пятницу ночью во многих районах пойдет снег. Будет теплее, но по-прежнему будет дуть порывистый ветер. Днем во многих районах ожидаются прояснения. В Вильнюсе и Каунасе ночью –11 градусов. Днем –6 градусов. В Шяуляй пойдет снег, ночью –12, днем –7 градусов. На взморье в первой половине дня будет идти снег, температура –11 градусов. Днем облачность снизится, будет –6 градусов.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается переменная облачность, небольшой снег. Температура сохранится примерно такая, какая была в пятницу.
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