С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились более 700 медработников

"С начала пандемии был зарегистрировано 729 случаев среди работников учреждений здравоохранения, в данный момент болеют 293 из них, а в сентябре и в октябре в целом было подтверждено 310 случаев среди работников этих учреждений", – сообщила Р. Лингене на пресс-конференции во вторник.

Между тем, в образовательных учреждениях с 1 сентября случаи COVID-19 регистрировались в 179 -ти воспитательных учреждениях, инфекция выявлена у 426 человек, из них 260 детей и 143 - лица, участвующие в воспитательном процессе, а также у 23 иных работников, которые не участвуют в воспитательном процессе.

По словам Р. Лингене, с 1 сентября коронавирус выявлен у 93 студентов.

За последние сутки в Литве было выявлено 118 новых случаев коронавируса, а общее их число составляет 6366, за сутки трое человек скончались, сообщило во вторник Министерство здравоохранения.

Продолжают болеть 3386 человек, выздоровевшими считаются 2842. В изоляции сейчас находятся 34 тыс. 624 человек.