aA
С момента регистрации первого в Литве случая заболевания коронавирусом и до начала этой недели в стране установлено 362 завозных случая этой болезни, сообщил в пятницу Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
С начала пандемии коронавируса в Литву прибыло более 360 заразившихся COVID-19
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Завозные случаи COVID-19 регистрировались в Литве со всех континентов, за исключением Антарктиды, где случаев не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Больше всего (115) случаев было завезено из Соединенного Королевства. Как сообщает НЦОЗ, также немало заразившихся приехало из Австрии (33), Швеции (20) и США (18).

Статьи по теме:
За сутки подтверждено 4 новых случая коронавируса  (7)
Министр призывает задуматься: действительно ли поездка столь важна  (15)

Специалисты общественного здоровья напоминают, что первый человек с COVID-19 приехал 28 февраля из Северной Италии.

По данным на пятницу, за минувшие сутки в Литве подверждено 4 новых случая коронавируса, общее количество выросло до 1861, коронавирусом больны 202 человека, 1569 человек выздоровели.

От болезни скончались 79 человек. Еще 11 заразившихся умерли из-за других причин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литва снова ввела обязательную изоляцию для приезжих из 50 стран (75)

С понедельника двухнедельная изоляция вводится для...

TOP новостей

За границу выехать из Литвы сложно, что делать в Вильнюсе: бесплатные развлечения, комфортабельные гостиницы и кафе (14)

В Вильнюсе гостиницы подешевели, появились новые места,...

На рынке аренды жилья в Литве – переворот: перемены ждут арендаторов и арендодателей (19)

Перед пандемией коронавируса одной из наиболее...

За сутки подтверждено 4 новых случая коронавируса (7)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 4 новых случая...

С начала пандемии коронавируса в Литву прибыло более 360 заразившихся COVID-19 (5)

С момента регистрации первого в Литве случая...

Наступила середина лета, но особого тепла в выходные не прогнозируют (4)

В пятницу в Литве будет сыро. Прогнозируют...

|Maža didelių žinių kaina