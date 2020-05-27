С начала мая провериться на коронавирус можно и платно в частных лабораториях

Как информировала в среду советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте, разрешающее это распоряжение министра подписано 6 мая.

"Чтобы сделать такой анализ, нужно обращаться в частные лаборатории, предоставляющие такие услуги", - сказала она.

На вопрос, почему министерство не информировало об этом раньше, Бушинскайте ответила, что "все правовые акты обнародуются".

По ее словам, платные тесты на COVID-19 могут делать всего пять частных лабораторий – Baltics Medics, Diagnostikos laboratorija, Medicina practica laboratorija, SK Impeks Medicinos diagnostikos centras, Invitro diagnostika.

"Конкретные цены, сколько должен стоить такой анализ, государство не устанавливает. Это делают сами лаборатории", - сказала советник министра.

По словам Бушинскайте, лаборатории могут проводить такие анализы только в том случае, если они обеспечивают проведение лабораторных исследований по потребностям государства.

"Сейчас загруженность лабораторий нашей страны в плане проверок на коронавирус снизилась по сравнению с тем, какой она была во время пика, когда трудно было успеть проверить пробы, полученные за день. Так что теперь в частных лабораториях платные услуги можно получить быстрее", - сказала Бушинскайте.

"Если число проверяющихся и тестов (на коронавирус) снова возрастет, то в лабораториях тесты сначала должны делать для тех, кто подлежит проверке в приоритетном порядке, и только потом могут предоставляться платные услуги. Иными словами, в таких случаях нужно будет подождать анализа", - добавила она.

С прошлой недели в мобильных пунктах проверки на коронавирус не осталось возможности профилактической проверки.