С начала лета условия карантина значительно изменятся: грядут перемены

В проекте Минздрава сказано, что карантин продлевают с учетом влияния этапов смягчения и для достижения стабильности эпидемиологической ситуации.

Перед заседанием правительства премьер-министр 27 мая упомянул, что после 16 июня карантин может быть отменен.

"Хочу напомнить, что министерства с канцелярией правительства представляли бы предложения, если бы была необходимость в ограничении какой-то экономической деятельности, не предусмотренной в законе о карантине. Или же принимали бы соответствующие законы, или, если все будет хорошо, можно было бы отменить карантин после 16 июня, поскольку это связано с контролем границ.

Но наверное до того момента у нас будет больше стран, где эпидемиологическая ситуация похожа на ситуацию в странах Балтии, поэтому не будет смысла в карантине и контроле границ", – сказал Сквернялис.

"Это надо обсудить и до того момента получить решение, поскольку вводимые сейчас меры, уже сейчас очень ограничены и связаны с конкретными моментами которые будут минимально влиять на нашу жизнь", – прибавил он.

1. Меняют правила ношения масок – они не нужны в бассейнах и банях.

2. Нет ограничения количества людей, которые могут вместе проводить досуг.

3. С 1 июня в Литву смогут приезжать жители стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии.

4. Кафе и рестораны будут работать на час дольше - до 23 ч.

5. В мероприятия может участвовать больше людей.

С 1 по 15 июня спортивные и другие мероприятия на открытом воздухе могут проходить с участием до 300 человек. Расстояние между участниками - 1 м.

В закрытых помещениях - не больше 100 человек, расстояние между людьми 2 м, пространство должно быть заполнено не больше чем на 30%.

С 16 июня эти правила изменятся, количество участников увеличится.

Pokyčiai dėl masinių renginių. © LRV

6. Посещение заключенных и пожилых людей.

По-прежнему посещение заключенных запрещено, исключение делают только для адвокатов.

Пожилых людей в стационарах и домах престарелых посещать не разрешается.

Напомним, что карантин в Литве был введен 16 марта.