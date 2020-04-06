С начала карантина из Литвы не выпустили почти 400 лиц, а не впустили – 800

Как информировал BNS глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, эти данные включают количество не выпущенных и не впущенных лиц на контрольно-пропускных пунктах, как на границе, так и в аэропортах и в морскому порту.

СОГГЛ оценила еще 292 предварительных просьб о выезде, менее 20% их были удовлетворены.

"Из них удовлетворены (просьбы – BNS) в 54 случаях, если говорить о всем периоде карантина. Таким образом, эти потоки большие, о выезде просят многие люди, но они не всегда могли доказать, что там живут, что там есть работа", – сказал Р. Любаев.

Основная часть не впущенных в страну – граждане зарубежных стран.

По его словам, за время карантина возобновлено патрулирование на внутренних границах Евросоюза с Польшей и Латвией, количество должностных лиц удвоилось – для контроля на границе СОГГЛ привлекла и армию.

"Пока мы справляемся, дополнительных заявлений нет, но да, растет нагрузка на должностных лиц. Это следует учитывать. Если будет потребность в дополнительных силах, мы попросим о помощи. Можно сказать, что объем работы увеличился вдвое", – сказал он.

А минувшие выходные ужесточены требования к возвращающимся, в Литву полностью запрещен въезд легковых автомобилей из Беларуси и России, из Латвии и из Польши легковые автомобили еще пропускаются через два пропускных пункта. Также закрыто воздушное пространство, запрещено прибытие пассажиров паромами, за исключениями парома из Киля в Клайпеду.

Р. Любаев сказал, что новейшие ужесточения по существу не повлияли на работу пограничников, поскольку потоков легковых автомобилей еще раньше почти не осталось. Ограничения не распространяются в отношении передвижения грузового транспорта и товаров.

В Литве карантин введен 16 марта и пока действует до 13 апреля.