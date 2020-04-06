С начала карантина из Литвы не выпустили почти 400 лиц, а не впустили – 800

Как информировал BNS глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас, эти данные включают количество не выпущенных и не впущенных лиц на контрольно-пропускных пунктах, как на границе, так и в аэропортах и в морскому порту.
СОГГЛ оценила еще 292 предварительных просьб о выезде, менее 20% их были удовлетворены.
"Из них удовлетворены (просьбы – BNS) в 54 случаях, если говорить о всем периоде карантина. Таким образом, эти потоки большие, о выезде просят многие люди, но они не всегда могли доказать, что там живут, что там есть работа", – сказал Р. Любаев.
Основная часть не впущенных в страну – граждане зарубежных стран.
По его словам, за время карантина возобновлено патрулирование на внутренних границах Евросоюза с Польшей и Латвией, количество должностных лиц удвоилось – для контроля на границе СОГГЛ привлекла и армию.
"Пока мы справляемся, дополнительных заявлений нет, но да, растет нагрузка на должностных лиц. Это следует учитывать. Если будет потребность в дополнительных силах, мы попросим о помощи. Можно сказать, что объем работы увеличился вдвое", – сказал он.
А минувшие выходные ужесточены требования к возвращающимся, в Литву полностью запрещен въезд легковых автомобилей из Беларуси и России, из Латвии и из Польши легковые автомобили еще пропускаются через два пропускных пункта. Также закрыто воздушное пространство, запрещено прибытие пассажиров паромами, за исключениями парома из Киля в Клайпеду.
Р. Любаев сказал, что новейшие ужесточения по существу не повлияли на работу пограничников, поскольку потоков легковых автомобилей еще раньше почти не осталось. Ограничения не распространяются в отношении передвижения грузового транспорта и товаров.
В Литве карантин введен 16 марта и пока действует до 13 апреля.
TOP новостей
Представитель правительства: в ближайшее время в Литве может фиксироваться скачок смертности от коронавируса (23)
Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...
Не весь литовский бизнес переживает черный период: обходятся без помощи государства, нанимают новых работников (20)
Пока часть литовских компаний отправляет работников в...
За сутки в Литве установили 32 случая коронавируса всего 843 (41)
В Литве , по данным на 6 апреля, подтвердили 32 новых...
Оборотная сторона карантина: исследование показало изменение самочувствия жителей Литвы (8)
Исследование эмоционального климата в Литве по...
В Литве зафиксирован 14 случай смерти от коронавируса (29)
Минздрав Литвы сообщает, что 6 апреля в Паневежской...