По словам критиков, реформе не хватает идеологической последовательности, поэтому в ней нет и баланса. К примеру, решение снизить налоги, увеличив доходы людей "на руки" и введение максимальных взносов в "Содру" - это либеральное решение. Но решение увеличить обязательства государства - зарплаты учителей, врачей и другим работникам публичного сектора и осуществленная пенсионная реформа - это проявление левого взгляда.

Появившуюся "брешь" в бюджете правящие надеются заполнить деньгами, выведенными "из тени", полученными за счет роста экономики и роста потребления. Но тут эксперты настроены скептически, поскольку до сих пор нет никаких подсчетов, доказывающих возможность достижения этой цели.

По словам консерватора Ингриды Шимоните реформу начали не с той стороны, а решения противоречат одно другому. Нет определенности в вопросах приоритета, а выполнить все государство неспособно.

"Надо делать что-то одно – либо говорить, что снижается объем социального контракта (обязательств государства), тогда ты предстанешь как либерал. А если ты придерживаешься крайне левых взглядов и тебе кажется, что государство тебе что-то должно, обязано гарантировать уровень каких-то доходов, тогда ты находишься по другую сторону спектра. На одном конце Америка с частным страхованием здоровья, с платными университетами и небольшими налогами, на другом Скандинавия - с большими налогами, обязательствами и прозрачным управлением. Вот здесь уже начальная нелогичность реформы (...)", – сказала депутат.

Между тем экономист Юстас Мундейкис сказал, что цель реформы - угодить двум электоратам – самому бедному и самому богатому.

"Это каша. Проблема в то, что там нет никакой идеологии. Мне кажется, что крестьяне нацелились на два электората – с одной стороны на электорат левых, это чаще люди с небольшими доходами, их доходы увеличатся на несколько евро. (...) С другой, вводят максимальный налог в "Содру" и делают налоговую систему регрессивной. А пенсионная система выгодна пенсионным фондам, им даже не придется заниматься маркетингом", – считает он.

Хотя часть жителей с 1 января получит большие зарплаты, эксперты считают, что рано радоваться – эти деньги быстро уйдут из-за подорожания товаров и некачественных публичных услуг, поскольку государство неспособно обеспечить их качество из-за недостатка средств.

"Вы наймете своему ребенку 7-го репетитора, и будете думать: почему в школах не готовят к экзаменам, почему я должен нанимать репетиторов? Или не приведи господь потребуются услуги здравоохранения пожилым родителям – вы и за то и за другое заплатите... И будете думать, государство ведь должно мне дать, я плачу налоги, но ничего этого нет. Это происходит уже много лет и будет продолжаться", – считает Шимоните.

По ее словам, сейчас нарратив власти такой - все смогут больше работать, заработать и неравенства будет меньше.

"Это типично либеральный взгляд. По сути человека с его проблемами оставляют одного, все зависит от его смышлености. И неравенство так не устранить, хотя есть много исследований, показывающих, что именно образование помогает решать эту проблему. Они говорят, что за три года на зарплаты учителей выделят 90 млн., но эти 30 млн. евро в год качества не дадут", – считает консерватор.

"У людей с небольшими зарплатами доходы увеличатся до 50 евро в месяц, в зависимости от доходов, но расходов у них в долгосрочном периоде станет больше. Значит такие люди со временем заплатят больше, чем те, у кого доходы больше. Это получается либеральная политика", – считает Мундейкис, заметив, что не видит тех, кто от этого останется в выигрыше.

"Люди с небольшими доходами получат мало денег, например, если человек, получающий минимум, будет откладывать на пенсию (а это 4 процента), то в следующем году его доходы будут на 3 евро больше, эти деньги его жизнь точно не изменят. Выгодно это людям с огромными доходами. Вообще, проблемы с публичным сектором у нас будут несомненно, значит, на деле, никто в выигрыше не останется", – считает экономист.

Шимоните заметила, что, снизив налоги, государство отказалось от значительной суммы, и непонятно, что эту брешь может закрыть, где брать деньги на финансирование публичных услуг.

Мундейскис считает, что основные проблемы начнутся не в 2019, а в 2020 году.

"Они утверждают, что за 3 года выведут из "тени" 600 млн. евро. Это нелогично и невероятно. Это значит, что через два года появится нехватка средств, не будет денег на зарплаты.

А если "из тени" столько не возьмут, а если рост экономики замедлится, тогда придется сокращать расходы публичного сектора. Тут Минфин и правительство подсчеты на 3 года вперед не представили. Будет видно, но риск большой", – сказал DELFI Мундейкис.

Скептически к этому относится и Шимоните: Они говорят, что дыры не будет, люди получат деньги и начнут потреблять, за счет этого брешь закроется.

У меня возникает вопрос, почему тогда вы не повышаете зарплаты учителям, врачам, бюджетникам, которые получат эти деньги и закроют дыру в бюджете, ведь принцип тот же. Но очевидно, что этот принцип не работает".

По ее словам, рост экономики может временно "припудрить" проблему, но если начнется кризис, вернемся в 2009 г., когда не было резерва и пришлось резко урезать выплаты.

Между тем "крестьянин" Томас Томилинас защищает реформу: "80% всех перемен - это пенсионная реформа, значит, она хорошая. Пенсионная реформа на самом деле проведена с позиции левых взглядов, поскольку прекращена "приватизация" "Содры", начатая в 2000 году.

Об этом не писали, но по сути за счет "Содры" финансировали пенсионные фонды второй ступени и так снижали часть "Содры" на рынке, из нее забирали деньги".

В ответ на критику противоречивости системы из-за разницы в идеологии Томилинас сказал, что просто пошли на компромиссы.

"После 18 лет правой политики мы не могли все разрушать, нужны были компромиссы. Поэтому снизили общий тариф налога (...)", – сказал DELFI Томилинас.

Он признал, что больше всего беспокойства вызывает вопрос, удастся ли правительству компенсировать потери бюджета и обеспечить эффективное финансирование бюджетного сектора.

Говоря о том, кто выиграет в результате введения новой реформы, Томилинас сказал: "Если смотреть индивидуально, то наша реформа улучшает ситуацию состоятельных людей. Правительство сказало: нам очень нужны богатые люди, чтобы они приезжали сюда, создавали рабочие места. Мы услышали эту просьбу. Мы говорим о тысяче людей, которых коснется это новшество, но с макроэкономической точки зрения мы лишаемся двух миллионов, а за счет необлагаемого налогами размера - сотни миллионов. Это не поддается сравнению".

По его словам, было бы неплохо, чтобы полученные деньги люди тратили в Литве, а не, к примеру, в зарубежных интернет-магазинах. Иначе аргумент роста потребления утратит свой смысл.