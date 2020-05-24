"Также продолжаются сюжетные линии предыдущей волны дезинформации, распространяются различные нереалистичные теории заговора, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвиняется в утверждениях, которые якобы являются выражением западной информационной войны и психологического давления на Российскую Федерацию", - говорится в заявлении.

Аналитики Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы, следящие за информационным пространством, отмечают, что, несмотря на то, что ситуация, связанная с вирусом, нормализуется, новые вводящие в заблуждение заявления продолжают поступать.

Утверждается, что западные СМИ искажают реальную ситуацию с COVID-19 в России и что эта пандемия используется для распространения антироссийской пропаганды. Также утверждается, что Запад не может смириться с тем, что Россия справляется с эпидемией "лучше", а статьи информационного агентства Bloomberg обвиняются в том, что якобы отвлекают внимание от нарочного "сокращения" смертей на Западе.

С 15 по 21 мая аналитики выявили 78 случаев вводящей в заблуждение информации. В общей сложности 1248 различных типов информационных инцидентов, связанных с COVID-19, были обнаружены на литовском, русском, английском и французском языках в период с 1 февраля по 21 мая.

По мнению литовских военных аналитиков, дезинформация направлена ​​на нейтрализацию критического мышления литовского общества, усиление разделения между государством и его гражданами, воспитание недоверия людей к ЕС и НАТО и их государствам-членам, прекращение развития новой коммуникационной инфраструктуры и разжигание протестов.