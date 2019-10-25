С места пожара в Алитусе планируется начать вывоз опасных отходов

В пятницу с места пожара в литовском городе Алитусе планируется начать вывозить первые грузы опасных отходов, утверждает министр окружающей среду Кестутис Мажейка.
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"Вероятно, сегодня повезем отходы. Часть пожарных уже уехала, освободили путь, поэтому уже можно туда подъехать. Другая часть еще работает, и некоторые отходы мешают работам. Эти отходы вроде бы потушены, поэтому планируется вывезти", – сказал BNS министр.

Отходы, образовавшиеся во время пожара, должна вывести госкомпания Toksika. Ее гендиректор Арунас Дивинскас сообщил BNS, что компания находится в дежурном режиме и ждет разрешения муниципальной Комиссии по экстремальным ситуациям.

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Ранее он сообщал, что на месте пожара образовалось около 300 тонн обгоревших отходов, с которых нужно начать расчистку места пожара.

Отходы планируется свезти в Шяуляйский район, где их планируется переработать на станции сжигания опасных отходов, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании.

Пожар в компании Ekologistika, на ее складах использованных автомобильных покрышек на территории площадью 2 тыс. кв. метров, возник возник 16 октября. Его тушили несколько дней, но на месте пожара до сих пор работают пожарники, поскольку сгоревшие покрышки еще тлеют и загрязняют воздух.

В течение нескольких дней после пожара в окрестностях фиксировалось значительное повышение загрязненности воздуха опасными веществами.

В городе Алитусе и в районе были объявлены экстремальные ситуации.

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