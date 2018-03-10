Об этом в пятницу после состоявшейся в Вильнюсе встречи премьеров Литвы и Польши заявила пресс-служба литовского правительства.
Министерство транспорта и коммуникаций Литвы, в свою очередь, сообщило, что жители Вильнюса, Шальчининкай и Швенчёниса и соответствующих районов смогут смотреть трансляции TVP Info, TVP Polonia, TVP Historia, Nuta.TV и Power TV. Эти программы будет ретранслировать победивший на конкурсе и находящийся в госуправлении Литовский центр радио и телевидения (Lietuvos radijo ir televizijos centras, Telecentras), на что он еще должен получить лицензию Литовской комиссии по радио- и телевещанию.
На трансляцию упомянутых польских телепрограмм в Литве будет выделяться около 349 000 евро в год. Соглашение с ретранслятором заключено на год, с возможностью продления договора еще два раза на один год.
В Литве проживают около 200 000 этнических поляков. Сейчас в Литве бесплатно можно смотреть лишь программу телеканала TV Polonia.
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