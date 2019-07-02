Жители Вильнюса, которые приходят на Лукишкскую площадь, с беспокойством оглядывают растущие здесь липы. Люди озабочены: неужели деревья не перенесут жару? Почему мэрия не заботится о деревьях?

Представитель муниципалитета Гедре Чепоните успокаивает горожан: мэрии о проблеме известно и ее решают.

"Причин несколько. Первая – слишком много хлорида натрия зимой. То есть соли, которой посыпают тротуар. Ранней весной, во время вегетации, соль тает, и дерево корнями впитывает хлорид натрия. Небольшое количество соли вреда не принесло бы, но такие участки посыпают интенсивно", – рассказала Чепоните.

Она рассказала, что деревья поливают с весны, чтобы они впитали меньше соли.

"Но дерево все равно впитывает больше соли, чем нужно. А если еще лето такое засушливое, как сейчас, то начинается некроз листьев (это такая болезнь). К счастью, само дерево не умирает", – заметила специалист.

По словам Чепоните, всего в Вильнюсе поливают 7000 деревьев и больше 7000 кустов. Поливают их раз в несколько недель, каждому дереву требуется около 30 литров воды.