Во вторник днем ожидаются прояснения. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и градом. Поднимется ветер до 7–12 м/с, местами порывы достигнут 15–18 м/с. Температура воздуха 9–14°C.

В Вильнюсе во вторник будет сыро и холодно. Днем небо прояснится, однако все равно будут идти кратковременные дожди. Ветер 7–12 м/с. Днем будет всего 10°C. В Клайпеде и Йонаве до 12ºC, в Каунасе и Кедайняй - 11ºC, в Шяуляй, Алитусе, Мариямполе и Мажейкяй - 10ºC, в Паневежисе, Утене, Тельшяй - 9ºC.

В среду в Литве будет неспокойно. Ночью 2–7°C, на взморье 11–13°C. Во многих районах на почве заморозки до –5°C. Днем дождь, местами сильный. Воздух прогреется всего до 11–16°C. Днем порывы ветра составят 8–13 м/с, местами до 15–20 м/с, на западе до 22–27 м/с.

В четверг ночью небольшой дождь, кратковременные дожди прогнозируют и днем. Ветер 8–13 м/с, порывы до 15–20 м/с, ночью на западе порывы ветра до 22–27 м/с. Температура ночью 7–12°C, днем 13–18°C.

В пятницу по-прежнему будет ветрено и дождливо. По новым данным ночью будет 8–13°C, а днем 11–16°C.

В выходные погода будет похожей.