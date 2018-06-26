1. Ребенка заберут из небезопасного окружения, если во время оценки уровня угрозы возникнет реальная опасность для здоровья и (или) жизни ребенка и работника службы.
2. Если ребенка оставили без присмотра или оставили лицам, которые не могут о нем должным образом позаботиться, и это представляет угрозу здоровью и (или) жизни ребенка.
3. Ребенка заберут, если представители ребенка пропали без вести, находятся в розыске. Дети в таких случаях будут находиться под опекой, пока суд не признает, что место нахождение его родителей неизвестно или что их нет в живых.
4. Если представители ребенка временно не могут позаботиться о нем из-за болезни, ареста, приговора к тюремному заключению и т.д.
"После того как ребенка заберут из небезопасного окружения - если не установят второй уровень угрозы - ребенка у родителей, опекунов забирать не будут. В таких случаях не будут расследовать происшествие, помощи мобильной команды или обращаться в суд", - сказано в сообщении. Однако в течение двух дней после того как ребенка заберут из небезопасного окружения, специалисты службы оценят уровень угрозы.
Стоит отметить, что в каждом случае служба будет оценивать ситуацию индивидуально. Например, если люди выпивают, а с ними есть дети, в компании должны быть трезвые люди, которые могут позаботиться о детях.
Специалисты будут оценивать уровень угрозы. Первый уровень устанавливается, если были нарушены права ребенка, но нет угрозы его безопасности, жизни и здоровью.
Второй уровень угрозы - когда возникает угроза безопасности, жизни и здоровью ребенка. В таком случае ребенка заберут у родителей или опекунов и обратятся в суд за разрешением забрать ребенка - до решения суда ребенка передадут временным опекунам или в центр опеки над детьми. Инициируют назначение социального работника и помощь мобильной команды (ее члены в течение 14 дней в разное время суток и в выходные будет проверять семью и составит прогноз).
Если родители изменят свое поведение, угроза исчезнет, то детей вернут. Вернут детей и тем родителям, которые стараются измениться, поэтому детям опасность уже не угрожает.
Напомним, что новый закон о защите прав детей в Литве вступает в силу с 1 июля.
Сообщения о нарушениях прав ребенка будут принимать по номеру 116 111.
Служба по правам ребенка напоминает, что по закону в Литве нельзя без объективных причин оставлять дома одного ребенка до 6 лет, если с ним нет кого-то из старших (это могут быть лица с 14 лет).
Правительство Литвы намерено ограничить расширение свалок
Правительство Литвы намерено ограничить расширение...
Пинскувене придется возместить ущерб в 22 000 евро за незаконное увольнение (3)
Вильнюсский окружной административный суд 26 июля...
С июля в Литве меняется закон: 4 случая, в которых ребенка могут забрать из семьи (3)
С июля этого года детей в Литве будут забирать из...
Вы купили автомобиль? Regitra напоминает, что делать дальше (2)
Вы только что купили автомобиль? Regitra напоминает, что...
"Вильнюсский край 2040": что ждет польское меньшинство в Литве? (11)
Группа польских интеллектуалов, объединившаяся вокруг...
TOP новостей
В Литве значительно сократилось число работников, получающих меньше минимума (2)
Зарплату меньше 400 евро (минимальной) в Литве...
Европейские эксперты: "Северный поток-2" – стратегическая ошибка Берлина и угроза для стран Балтии (118)
С помощью "Северного потока-2" российское правительство...
Вы купили автомобиль? Regitra напоминает, что делать дальше (2)
Вы только что купили автомобиль? Regitra напоминает, что...
В Литве рады росту иммиграции, но есть вопрос – кто возвращается (43)
В мае 2018 года в первый раз с 2004 г. в Литву приехало...
С июля в Литве меняется закон: 4 случая, в которых ребенка могут забрать из семьи (3)
С июля этого года детей в Литве будут забирать из...