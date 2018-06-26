1. Ребенка заберут из небезопасного окружения, если во время оценки уровня угрозы возникнет реальная опасность для здоровья и (или) жизни ребенка и работника службы.

2. Если ребенка оставили без присмотра или оставили лицам, которые не могут о нем должным образом позаботиться, и это представляет угрозу здоровью и (или) жизни ребенка.

3. Ребенка заберут, если представители ребенка пропали без вести, находятся в розыске. Дети в таких случаях будут находиться под опекой, пока суд не признает, что место нахождение его родителей неизвестно или что их нет в живых.

4. Если представители ребенка временно не могут позаботиться о нем из-за болезни, ареста, приговора к тюремному заключению и т.д.

"После того как ребенка заберут из небезопасного окружения - если не установят второй уровень угрозы - ребенка у родителей, опекунов забирать не будут. В таких случаях не будут расследовать происшествие, помощи мобильной команды или обращаться в суд", - сказано в сообщении. Однако в течение двух дней после того как ребенка заберут из небезопасного окружения, специалисты службы оценят уровень угрозы.

Стоит отметить, что в каждом случае служба будет оценивать ситуацию индивидуально. Например, если люди выпивают, а с ними есть дети, в компании должны быть трезвые люди, которые могут позаботиться о детях.

Специалисты будут оценивать уровень угрозы. Первый уровень устанавливается, если были нарушены права ребенка, но нет угрозы его безопасности, жизни и здоровью.

Второй уровень угрозы - когда возникает угроза безопасности, жизни и здоровью ребенка. В таком случае ребенка заберут у родителей или опекунов и обратятся в суд за разрешением забрать ребенка - до решения суда ребенка передадут временным опекунам или в центр опеки над детьми. Инициируют назначение социального работника и помощь мобильной команды (ее члены в течение 14 дней в разное время суток и в выходные будет проверять семью и составит прогноз).

Если родители изменят свое поведение, угроза исчезнет, то детей вернут. Вернут детей и тем родителям, которые стараются измениться, поэтому детям опасность уже не угрожает.

Напомним, что новый закон о защите прав детей в Литве вступает в силу с 1 июля.

Сообщения о нарушениях прав ребенка будут принимать по номеру 116 111.

Служба по правам ребенка напоминает, что по закону в Литве нельзя без объективных причин оставлять дома одного ребенка до 6 лет, если с ним нет кого-то из старших (это могут быть лица с 14 лет).