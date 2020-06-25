С июля при покупке автомобиля в Литве ждет новый налог

С 1 июля в Литве вступит в силу закон о регистрационном налоге, который зависит от выбросов CO2. Налог зависит от типа двигателя автомобиля и выбросов CO2. Eго надо переводить на счет Regitra.



В передаче "Денежные дела" замдиректора Regitrа Саулюс Шуминас, представитель Autoplius.lt Матас Бузялис и директор Каунасского авторынка Валентинас Науянис сказали, что не всегда будет легко выяснить, какой налог надо платить, поэтому призвали тщательно подходить к выбору автомобиля.

На сайте Regitra появился калькулятор, который позволяет примерно подсчитать размер налога.

Бузялис сказал, что сложнее всего будет тем, кто покупает самые дешевые автомобили, за 1000 или несколько тысяч евро.

"Такие автомобили быстро покупают, они пользуются спросом не только в городах, но и в регионах. Такие автомобили обычно выбирают люди с небольшими доходами. С 1 июля вступит в силу налог, который коснется больше всего именно этих автомобилей. (...) Этот налог ляжет на плечи людей с небольшими доходами, людей, которые ездят на старых автомобилях. Такие автомобили, которые стоят около 1000 евро плюс налог, скажем, 200–250 евро, будет сложнее продать. Утилизировать их тоже невыгодно, это даст столько же, сколько продажа, получается, люди станут заложниками своих автомобилей, будут ездить на них до последнего", – сказал Бузялис.

Он прибавил, что, по статистике за май, видно, что в среднем эмиссия CO2 продаваемых дизельных авто составляет 164 г/км, значит налог составит 120 евро.

"Доминируют дешевые автомобили, люди, возможно, даже не знают об этом налоге, а когда узнают - во время регистрации, поскольку налог платит не продавец, а покупатель, новый владелец. (…) Если автомобиль стоит 20 000 евро и больше, то налог в 200 евро мало что решает, а когда цена 700, то налог в 200 евро - это много. Больше всего пострадают покупатели дешевых автомобилей. Они останутся с этими автомобилями до конца, сомнительно, что они поменяют их на электросамокат. Для тех, кто может позволить себе новый автомобиль, этот налог не будет критическим", – сказал Шуминас.

Он прибавил, что большая часть литовского автопарка - это дизельные автомобили, которые попадают в группу, облагаемую этим налогом. По словам Бузялиса, вряд ли этот налог заставит людей покупать экологические автомобили.

Науянис сказал, что на этот налог отреагируют сами продавцы, которые будут стараться привозить более экологичные автомобили. Кроме того, покупатели сейчас хорошо информированы, поэтому скрыть от них новый налог не удастся.

"К нам еще приезжают иностранцы, которые умудряются вывезти эти самые дешевые автомобили. Например, украинцы. А о том, повлияет ли на что-то - так это вряд ли. Я согласен с коллегой, погашение этого налога будет вопросом переговоров, а в том, что парк авто обновится, я сомневаюсь. Важна стоимость авто. Самые расхожие варианты 3000-4000 евро, видно, у людей столько денег есть. Уже много лет проще всего продать машину за такие деньги. Налог, скорее всего, солидарно в ходе переговоров разделят продавец и покупатель. На самом деле покупатель приходит теоретически хорошо подкованным", – сказал Науянис.

Бузялис считает, что новый налог на ценах не скажется.